Doppio corteo e festival tutte le strade chiuse a Milano nel weekend

Cortei, manifestazioni e un festival. Strade chiuse, modifiche alla viabilità e divieti nel weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo a Milano. Per la giornata di sabato 7 marzo è in programma una manifestazione con corteo nel pomeriggio. La mobilitazione, organizzata dall'Associazione palestinesi in Italia con l'iniziativa denominata "Giù le mani dal Medio Oriente", è in programma a partire dalle 15, con ritrovo in piazza della Scala. Il percorso del corteo toccherà poi via Case Rotte, piazza San Babila, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Turati che verranno chiuse al traffico. Non solo corteo, anche un festival. Per tutta la giornata di sabato 7 marzo, per il "Festival Romance" fino alle 18, il comune ha disposto la chiusura al traffico di via Moncucco, nel tratto da via Santander a fine via.