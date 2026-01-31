Manifestazione a Roma sabato 31 gennaio 2026 | orari percorso del corteo e bus deviati

Sabato 31 gennaio, a Roma si svolge una manifestazione in favore del popolo iraniano. Il corteo partirà in mattinata e attraverserà alcune vie centrali della città, con chiusure temporanee di strade e divieti di sosta. Le autorità hanno annunciato modifiche al servizio bus per consentire il passaggio dei partecipanti. La città si prepara a gestire il traffico e a garantire la sicurezza lungo il percorso.

Manifestazione per il popolo iraniano sabato 31 gennaio 2026 a Roma: gli orari del corteo e il percorso, le chiusure stradali e i divieti di sosta fino alle modifiche al servizio bus.

