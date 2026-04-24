Manga pirata | 400.000 euro nascosti in un termometro ad Almería

Ad Almería, le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone dopo aver scoperto 400.000 euro nascosti all’interno di un termometro da parete. Durante le operazioni, sono stati sequestrati due cold wallet che contenevano i proventi di un sito dedicato ai manga, attivo dal 2014. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di contenuti pirata e sui flussi finanziari legati a queste attività.

? Cosa sapere Tre arresti ad Almería per 400.000 euro nascosti in un termometro da parete.. Il sequestro di due cold wallet blocca i proventi di un sito manga attivo dal 2014.. Tre individui sono stati arrestati ad Almería dalla polizia spagnola in seguito alla scoperta di due cold wallet contenenti circa 400.000 euro, equivalenti a 467.000 dollari, nascosti all’interno di un termometro da parete domestico. L’operazione ha smantellato quella che le autorità definiscono la più grande piattaforma di distribuzione illegale di manga in lingua spagnola mai registrata nel Paese. Il sito web, attivo sin dal 2014, ha generato entrate per oltre 4 milioni di euro, pari a circa 4,55 milioni di dollari, principalmente attraverso la gestione di spazi pubblicitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manga pirata: 400.000 euro nascosti in un termometro ad Almería Notizie correlate Ripuliva la casa, ma pure i cassetti: nascosti in borsa oggetti per 400 euroDoveva occuparsi delle pulizie di casa, ma a quanto pare “ripuliva” anche i cassetti. Arrestata coppia: 1 kg di hashish e 33.000 euro nascostiNel cuore pulsante dei Cantieri Navali di Palermo, un’operazione dei Carabinieri ha smantellato una rete di spaccio attiva in via Di Gregorio.