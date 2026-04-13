Ripuliva la casa ma pure i cassetti | nascosti in borsa oggetti per 400 euro
Una donna incaricata delle pulizie domestiche è stata trovata con oggetti per circa 400 euro nascosti nella sua borsa. Durante un intervento di pulizia, sono stati rinvenuti articoli di valore celati tra le cose personali dell’operatrice. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo e ha portato alla contestazione di un furto, con i beni recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari.
Doveva occuparsi delle pulizie di casa, ma a quanto pare “ripuliva” anche i cassetti. Tra una spolverata e l’altra, lenzuola e soprammobili finivano direttamente nella sua valigia.È successo a Brescia, in pieno centro, dove una collaboratrice domestica di 55 anni, di origine cingalese, è stata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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