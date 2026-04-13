Ripuliva la casa ma pure i cassetti | nascosti in borsa oggetti per 400 euro

Una donna incaricata delle pulizie domestiche è stata trovata con oggetti per circa 400 euro nascosti nella sua borsa. Durante un intervento di pulizia, sono stati rinvenuti articoli di valore celati tra le cose personali dell’operatrice. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo e ha portato alla contestazione di un furto, con i beni recuperati e riconsegnati ai legittimi proprietari.