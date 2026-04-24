Manfredonia-Fidelis Andria scelta la terna

Domenica 26 aprile alle 15 si giocherà la partita tra Manfredonia e Fidelis Andria allo stadio Miramare. La direzione dell'incontro sarà affidata a Giovanni Matteo di Sala, proveniente da Sala Consilina. La decisione sulla terna arbitrale è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sui componenti assistenti. La gara si svolgerà senza variazioni rispetto all'orario e al luogo stabiliti.

Giovanni Matteo di Sala Consilina sarà l’arbitro di Manfredonia-Fidelis Andria, in programma domenica 26 aprile alle ore 15 al Miramare. Il fischietto campano sarà assistito dai signori Danilo Patat di Tolmezzo e Giacomo Scorrano di Lecce. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis Andria, scelta la terna Notizie correlate Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00. Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano:...