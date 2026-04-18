Un membro del Manchester City del Triplete mette all'asta le medaglie | può avere bisogno di soldi

Un rappresentante del Manchester City, coinvolto nella vittoria del Triplete tre anni fa, ha deciso di mettere all’asta le medaglie ottenute durante quella stagione. L’asta riguarda tutte le medaglie conquistate in quel periodo e non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa decisione. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, senza che siano state diffuse ulteriori informazioni sulle circostanze o sulla persona coinvolta.

Un calciatore o un membro dello staff del Manchester City che ha vinto lo storico Triplete tre anni fa, di cui non si conosce il nome, ha deciso di mettere all'asta tutte le sue medaglie di quella stagione. Ipotesi necessità di denaro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ian Wright mette in dubbio la mentalità dell’Arsenal dopo la sconfitta del Manchester CitySito inglese: Ian Wright ha messo in dubbio la mentalità dell’Arsenal dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella finale della Coppa... Le speranze di titolo del Manchester City finiranno con l’errore del West Ham2026-03-13 21:22:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Pep Guardiola ha... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sei donne che hanno allenato squadre di calcio maschili; 1xBet rafforza la strategia globale di integrità e tutela dei giocatori con nomine strategiche di alto livello.; Abbiamo continuamente modellato il nostro sound: i Maruja arrivano in Italia; 1xBet rafforza la strategia globale su integrità e tutela dei giocatori: Quirino Mancini tra i nuovi consulenti strategici. Alberto Galassi, ecco chi è l’italiano nel board del Manchester City e perché ne fa parteIn campo uno dei bomber del decennio, il norvegese Haaland. In panchina un allenatore considerato tra i migliori di tutti i tempi come lo spagnolo Pep Guardiola. Tra gli avversari che l’Inter ... milanofinanza.it Il tecnico del Manchester City spiega in modo molto accurato il motivo per cui la sua squadra performa meglio sul finale della stagione Se a Manchester ci fosse il sole tutto l’anno vincerebbero la Champions League ©Ryan Pierse ©Alex Livesey #c facebook