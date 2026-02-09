Il Manchester City dovrà fare a meno di Guehi per la finale di Carabao Cup contro l’Arsenal. Il difensore si è visto squalificato e non potrà scendere in campo, lasciando Guardiola senza uno dei suoi pilastri in difesa. La squadra si prepara a sfidare i Gunners senza il suo contributo.

Manchester, 9 febbraio 2026 – Guehi in tribuna nella finale di Carabao Cup. Il Manchester City di Pep Guardiola si trova alle prese con una spinosa situazione in vista della finale di Carabao Cup contro l’ Arsenal. Le regole della competizione, infatti, hanno escluso la possibilità di convocare il nuovo arrivato per la finale di Wembley. Il difensore è approdato al City dal Crystal Palace il 19 gennaio. Operazione da 20 milioni di euro per i Citizens. L’ufficialità del trasferimento è arrivata dopo una settimana dalla vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata contro il Newcastle. Proprio l’assenza dalla sfida contro i bianconeri ha comportato l’esclusione a priori dalla finale della Carabao Cup del 22 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Guehi in tribuna, il City non potrà utilizzarlo in finale di Carabao Cup

Approfondimenti su Guehi Manchester

Il Manchester City batte il Newcastle 3-1 e si assicura il passaggio in finale di Carabao Cup contro l’Arsenal.

Il Manchester City batte 3-1 l’Arsenal nel primo atto della finale di Carabao Cup al St.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guehi Manchester

Argomenti discussi: Guehi rischia di non giocare la finale di EFL Cup Manchester City-Arsenal: Guardiola protesta e chiede provvedimenti.

Il 'caso' Guehi, perché il nuovo difensore del Manchester City non potrà giocare la finale di Carabao Cup contro l'ArsenalL'Arsenal ha ricevuto una grande spinta in vista della finale della Carabao Cup 2026, con la EFL che ha emesso il suo verdetto sulla richiesta del Manchester City di modificare le regole per il giocat ... goal.com

No Guehi, no party Per la finale della Carabao Cup, Guardiola dovrà fare a meno del difensore ex Crystal Palace, pagato la bellezza di 20 milioni di sterline. Qual è la ragione di questa pesante defezione Scopri di più nel nostro articolo! facebook

Lo strano caso di Marc #Guéhi: acquistato dal City a gennaio, non potrà scendere in campo per la finale di #Carabao Cup. Il motivo Una regola molto particolare 1/7 x.com