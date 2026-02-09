Guehi in tribuna il City non potrà utilizzarlo in finale di Carabao Cup
Il Manchester City dovrà fare a meno di Guehi per la finale di Carabao Cup contro l’Arsenal. Il difensore si è visto squalificato e non potrà scendere in campo, lasciando Guardiola senza uno dei suoi pilastri in difesa. La squadra si prepara a sfidare i Gunners senza il suo contributo.
Manchester, 9 febbraio 2026 – Guehi in tribuna nella finale di Carabao Cup. Il Manchester City di Pep Guardiola si trova alle prese con una spinosa situazione in vista della finale di Carabao Cup contro l’ Arsenal. Le regole della competizione, infatti, hanno escluso la possibilità di convocare il nuovo arrivato per la finale di Wembley. Il difensore è approdato al City dal Crystal Palace il 19 gennaio. Operazione da 20 milioni di euro per i Citizens. L’ufficialità del trasferimento è arrivata dopo una settimana dalla vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata contro il Newcastle. Proprio l’assenza dalla sfida contro i bianconeri ha comportato l’esclusione a priori dalla finale della Carabao Cup del 22 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
