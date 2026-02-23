Manageritalia Campania consegnate 74 borse di studio a supporto dei giovani talenti

Manageritalia Campania ha distribuito 74 borse di studio per sostenere i giovani talenti della regione, in risposta alle difficoltà legate alla formazione e all’accesso alle risorse. L’evento ha coinvolto studenti e professionisti, che hanno condiviso esperienze e aspirazioni, rafforzando il legame tra il mondo accademico e quello del lavoro. La cerimonia si è svolta in un clima di entusiasmo e attesa per il futuro, con numerosi partecipanti presenti.

Una mattinata intensa, carica di emozione e di speranza nel futuro, ha celebrato il 21 febbraio scorso il merito, l'impegno e il talento delle giovani generazioni campane. Grande partecipazione di studenti, famiglie e istituzioni alla cerimonia di consegna di 74 borse di studio promosse da Manageritalia Campania attraverso il Fondo di previdenza integrativa Mario Negri, dedicate agli studenti di Napoli e della Campania, dalle scuole medie sino all'università. Nella suggestiva cornice della Fondazione Famiglia di Maria, in via Salvatore Aprea, 52, a Napoli, cui Manageritalia Campania ha donato recentemente risorse per importanti interventi di messa in sicurezza della struttura, sono stati consegnati i prestigiosi riconoscimenti a ragazze e ragazzi che si sono distinti per risultati scolastici eccellenti, determinazione e passione nello studio, testimonianza concreta di come il merito rappresenti un valore fondamentale su cui costruire il futuro del Paese.