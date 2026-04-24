MaMo porta ad Assisi la Regina da record | 9 metri quadrati di arte contemporanea

La 51ª edizione di Assisi mostra di arte e antiquariato si terrà dal 25 aprile al 3 maggio 2026 presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra. Tra le novità di questa edizione, un’opera di arte contemporanea chiamata “Regina” di 9 metri quadrati, presentata da MaMo. La manifestazione si propone di offrire un’ampia panoramica tra antiquariato e arte moderna, attirando visitatori e collezionisti da tutta la regione.

Non solo antiquariato. La 51ª edizione di Assisi mostra di arte e antiquariato, in programma dal 25 aprile al 3 maggio 2026 presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra, si prepara ad accogliere un progetto espositivo che promette di rubare la scena. Lo fa grazie a MaMo – pseudonimo dell'artista.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Villa Valmarana pronta ad accogliere un parco di 20mila metri quadratiIeri 25 marzo a Noventa Padovana le ruspe hanno iniziato a demolire i vecchi edifici scolastici, per poi procedere alla rinaturalizzazione dell'area. Ostensione delle spoglie di san Francesco, visite record ad Assisi. I dati sui pellegrini e da dove provengonoA fronte di questo incredibile afflusso da tutto il mondo, anche il turismo in generale Umbro continua a volare alto nei primi tre mesi dell'anno I...