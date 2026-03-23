Ostensione delle spoglie di san Francesco visite record ad Assisi I dati sui pellegrini e da dove provengono

A fronte di questo incredibile afflusso da tutto il mondo, anche il turismo in generale Umbro continua a volare alto nei primi tre mesi dell'anno I dati consolidati forniti dal Sacro Convento confermano la dimensione eccezionale dell’evento che si è chiuso il 22 marzo scorso nella Basilica di Assisi, dove per un mese sono state rese visibili le spoglie del Poverello, 800 anni dopo la sua morte. La devozione dei pellegrini da tutto il mondo è stata clamorosa: in un mese 370.000 persone hanno attraversato la soglia della Basilica inferiore per rendere omaggio al corpo di San Francesco, con picchi fino a 19.000 persone al giorno nei fine settimana. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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