Malore su un bus extraurbano a Bari | muore 50enne

Un uomo di 50 anni è deceduto a Bari durante un viaggio su un bus extraurbano a causa di un malore improvviso. La chiamata alle autorità è arrivata poco dopo che gli altri passeggeri hanno notato il suo stato di salute. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 50 anni è morto a seguito di un malore mentre si trovava all'interno di un bus extraurbano a Bari. La tragedia si è verificata nella mattinata di venerdì 24 aprile in viale Cotugno, non lontano dal Policlinico del capoluogo pugliese.Sul posto sono giunte con rapidità le ambulanze del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Malore mentre si trova in barca, muore 50enneQuesta mattina un uomo di 50 anni è deceduto a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava su un’imbarcazione ormeggiata in una banchina di... Tragedia a Bari, 67enne investito da un bus durante una manovra: muore in ospedaleUn uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un autobus in manovra nel centro di Bari.