Malore mentre si trova in barca muore 50enne
Un uomo di 50 anni è morto questa mattina a causa di un arresto cardiaco mentre era in barca ormeggiata davanti alla Torre Piloti. La sua imbarcazione si trovava in porto, poco distante dalla zona di maggiore passaggio, quando ha accusato il malore. Un collega che si trovava con lui ha tentato di prestargli soccorso, ma senza successo.
Questa mattina un uomo di 50 anni è deceduto a seguito di un arresto cardiaco mentre si trovava su un’imbarcazione ormeggiata in una banchina di fronte alla nuova Torre Piloti. Alle 13 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso dopo la segnalazione di un uomo in arresto cardiaco in via dei Cantieri Navali. Giunti sul posto i soccorritori non hanno però potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. Alla constatazione del decesso è seguito l’arrivo dell’Arma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Genovatoday.it
