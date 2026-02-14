Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita dopo che una Jeep a noleggio si è schiantata contro un albero a Bitonto, vicino Bari. La vettura, che era stata presa in prestito da un giovane di 19 anni, ha perso il controllo poco dopo mezzanotte, finendo contro un albero lungo una strada buia. Un altro passeggero a bordo è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale, mentre il conducente è in condizioni serie. La polizia sta ancora indagando sulle cause dello scontro.

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, Bari, intorno alle 2 di notte del 14 febbraio. La vittima è Gianvito Carelli, un ragazzo di 17 anni che viaggiava con due amici, un 19enne alle guida e un altro amico di 18 anni, su una Jeep Renegade che è finita fuori strada impattando contro un albero. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, ma secondo una prima ricostruzione riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il 19enne ha perso per cause da accertare il controllo dell'auto, risultata a noleggio, che sarebbe finita prima contro un muretto a secco, poi una recinzione e infine un ulivo ai margini della strada. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jeep a noleggio si schianta su un albero, Gianvito Carelli muore a 17 anni. Grave il 19enne alla guida e l'altro passeggero

Giorni tristi per la comunità locale: addio a Gianvito e Denise, rispettivamente di 18 e 15 anni, scomparsi lo scorso 19 gennaio in un tragico incidente stradale sulla SP83 Adelfia-Acquaviva. facebook