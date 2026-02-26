Focus sulle malattie rare Il convegno di Atr Italia con gli esperti nazionali
Parlare, conoscere per capire. Sabato Empoli ospiterà il primo convegno dell’Associazione Atr Italia, impegnata nella lotta contro l’ATR-Acidosi tubulare renale, al Cenacolo degli Agostiniani dalle 9.30. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative che hanno già visto Empoli riconosciuta, dal 2025, come “Città amica delle malattie rare“. Per Valentina Cioni, presidente di ATR Italia, il convegno rappresenta "un’occasione per radunare tutte le persone affette da ATR in Italia, confrontarsi con specialisti e sensibilizzare sulla condizione dei malati rari. Vogliamo anche celebrare il primo anno di attività della nostra associazione, la prima in Italia dedicata a questa patologia". 🔗 Leggi su Lanazione.it
