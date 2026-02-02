Dalla forza di tre mamme nasce ‘Run 4 rare’ | Cesena corre per i bambini affetti da malattie genetiche rare

Tre mamme di Cesena hanno dato vita a una corsa solidale chiamata ‘Run 4 rare’. L’obiettivo è raccogliere fondi per i bambini affetti da malattie genetiche rare. La gara si è svolta questa mattina, con decine di partecipanti che hanno corso per sostenere questa causa. La città si è ritrovata in strada, dimostrando attenzione e vicinanza alle famiglie colpite da queste patologie poco conosciute.

Il ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di materiali, ausili e strumenti utili per i terapisti dell’Ausl e agli insegnanti che seguono quotidianamente i bambini affetti da malattie genetiche rare Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Si tratta di patologie di origine genetica che spesso si manifestano fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Cesena Corre Screening neonatale, in Lombardia dal 2026 altri due test per malattie genetiche rare Malattie genetiche rare: la raccolta Telethon a San Salvatore Telesino ha superato 7.000 euro La raccolta di Telethon a San Salvatore Telesino ha superato i 7. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cesena Corre Argomenti discussi: Finanziati tre nuovi progetti europei alla Sapienza; Il Cisterna Volley si arrende alla forza di Verona; Prova di forza in tre set per una Lube dominante a Verona; Forza Italia, chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi. Studentessa 23enne violentata di notte da tre stranieri fuori dalla metroAggredita e violentata all'uscita della metropolitana Jonio. Ancora una violenza sessuale in mezzo a una strada di Roma. A denunciare ai carabinieri l'ennesimo stupro in pochi giorni una ragazza di 23 ... ilgiornale.it Le nuove solitudini. Tre auto per sconfiggerle: La forza del trasporto socialePISTOIACi sono molte nuove solitudini nei nostri territori e il trasporto sociale assume fondamentale importanza, anche per fare cose apparentemente scontate come portare le persone a fare la spesa o ... lanazione.it Trasferta nella Capitale per i runners che hanno dimostrato forza e talento, esordio per Vincenzo Nigro #Sport #Atletica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.