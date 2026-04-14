Secondo un rapporto internazionale, i ghiacciai delle Alpi continuano a ridursi rapidamente, con un progressivo scioglimento che coinvolge anche le masse di ghiaccio terrestri. I dati indicano un aumento costante dei livelli dei mari, conseguenza diretta del progressivo scioglimento dei ghiacciai. La situazione si manifesta con un tasso di fusione in aumento e un impatto evidente sui territori montani e sulle aree costiere.

PISA – La fusione dei ghiacciai terrestri non accenna a fermarsi e, anzi, viaggia a ritmi sempre più estremi. Il bilancio dell’anno idrologico 2025 restituisce la fotografia di un pianeta che, escludendo le immense calotte di Antartide e Groenlandia, ha visto svanire nel nulla 408 gigatonnellate di massa glaciale. Un volume d’acqua impressionante che si è riversato negli oceani, provocando un innalzamento del livello del mare di 1,1 millimetri in soli dodici mesi. A tracciare questo bilancio è un vasto studio coordinato dal World Glacier Monitoring Service (Wgms), un’imponente rete di ricerca globale che ha visto in prima linea anche l’ Università di Pisa e il Comitato Glaciologico Italiano, attraverso il lavoro del professor Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ghiacciai italiani in profondo rosso, le Alpi si sciolgono: il report globale sull’innalzamento dei mari

I giochi invernali che sciolgono i ghiacciaiI Giochi Olimpici Invernali stanno compromettendo il futuro degli sport invernali.

Abbiamo sempre sottostimato l’innalzamento del livello dei mariQuasi tutte le stime sull’innalzamento del livello del mare sono sbagliate, col risultato che la quantità di territori e popolazioni a rischio è...