Da oggi fino all’8 marzo, l’istituto Cervi a Gattatico ospita una mostra che fa discutere. Si intitola

"Dissacrare il tiranno. La forza espressiva della satira artistica di Lucio Parigi nei ritratti di Adolf Hitler" questa la mostra provocatoria, che scuote le coscienze, che presenta l’istituto Cervi a Gattatico, da oggi fino all’8 marzo, in occasione del tempo dedicato al Giorno della Memoria. Esposte 25 opere di dell’artista di Grosseto, Lucio Parigi, scomparso nel 2014, nelle sale espositive del Museo di Casa Cervi, negli orari di apertura dello stesso. Un corpus coerente per tema e tecnica, in cui prevalgono il disegno a china e l’uso dell’acquerello, mostrano una dirompete forza comunicativa e denuncia civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mostra satirica di Lucio Parigi. I ritratti che dissacrano Hitler

