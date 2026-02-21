un altro anno da record per gli investimenti mondiali nella transizione energetica

Gli investimenti mondiali nella transizione energetica hanno raggiunto un nuovo massimo, nonostante le tensioni politiche e le sfide globali. La causa principale risiede nella crescente domanda di fonti rinnovabili e nelle aziende che accelerano i loro piani di sostenibilità. Anche con le incertezze legate alle politiche statunitensi e alle regolamentazioni europee, le aziende e i governi continuano a investire in progetti di energia pulita. Questa tendenza si conferma con numeri che sorprendono gli analisti del settore.

Chi si sarebbe aspettato che nell’anno del Trump II che ha portato l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, sottraendo il paese agli impegni globali del principale trattato sul clima, nell’anno in cui sempre lato USA si indebolisce la ricerca scientifica sul tema e si ostacolano gli sviluppi delle energie rinnovabili, nei dodici mesi in cui la stessa Unione Europea deve fare marcia indietro lato regolamentazione, il mondo abbia investito un ammontare record lato transizione energetica? Non molti, credo. E’ un dato importante e incontrovertibile che dimostra, a mio parere, che: la transizione è in atto e che non la ferma nessuno, perché non avrebbe nessun senso farlo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Aviazione: 2025 record di sicurezza, ma il 2026 sfida crescita e transizione energetica.Nel 2025, l’aviazione ha registrato il suo anno più sicuro, con solo otto incidenti che hanno causato la perdita di 362 vite, su un totale di 38,9 milioni di voli e oltre 5 miliardi di passeggeri, grazie ai miglioramenti nelle tecnologie di sicurezza e ai controlli più rigorosi.

Edison: 300 assunzioni all’anno per diplomati Its, investimento su competenze tecniche e transizione energetica.Edison annuncia l’assunzione di 300 diplomati Its ogni anno, puntando su competenze tecniche per sostenere la transizione energetica, con un investimento che include formazione e stabilità lavorativa.

