Un altro anno da record per gli investimenti mondiali nella transizione energetica
Gli investimenti mondiali nella transizione energetica hanno raggiunto un nuovo massimo, nonostante le tensioni politiche e le sfide globali. La causa principale risiede nella crescente domanda di fonti rinnovabili e nelle aziende che accelerano i loro piani di sostenibilità. Anche con le incertezze legate alle politiche statunitensi e alle regolamentazioni europee, le aziende e i governi continuano a investire in progetti di energia pulita. Questa tendenza si conferma con numeri che sorprendono gli analisti del settore.
Chi si sarebbe aspettato che nell’anno del Trump II che ha portato l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, sottraendo il paese agli impegni globali del principale trattato sul clima, nell’anno in cui sempre lato USA si indebolisce la ricerca scientifica sul tema e si ostacolano gli sviluppi delle energie rinnovabili, nei dodici mesi in cui la stessa Unione Europea deve fare marcia indietro lato regolamentazione, il mondo abbia investito un ammontare record lato transizione energetica? Non molti, credo. E’ un dato importante e incontrovertibile che dimostra, a mio parere, che: la transizione è in atto e che non la ferma nessuno, perché non avrebbe nessun senso farlo. 🔗 Leggi su Panorama.it
