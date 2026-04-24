A Magione, il silenzio avvolge il paese nel giorno dell’addio, mentre le serrande di molte attività sono abbassate. La comunità si raduna intorno alla famiglia Fierloni, con una partecipazione che riempie le strade e fa capire quanto la perdita abbia segnato tutti. La giornata si apre con un senso di lutto e di vicinanza, e si respira un’atmosfera di grande solidarietà tra i residenti.

Magione si ferma. Le serrande abbassate e un intero territorio che si stringe, con una partecipazione che toglie il fiato, attorno alla famiglia Fierloni. Oggi è il giorno del dolore più profondo, quello dell’ultimo saluto a Francesco e Giacomo, i gemelli di 23 anni strappati alla vita martedì sera folgorati da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione addestrato. Una tragedia che ha scosso le fondamenta di una comunità dove tutti conoscevano quei due ragazzi "d’oro", pilastri dell’azienda di famiglia e simbolo di una gioventù operosa e sana. Il sindaco di Magione ha proclamato il lutto cittadino, interpretando un sentimento collettivo di sconcerto e commozione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magione, il giorno dell’addio: "Erano la nostra vita. Abbiamo perso tutto"

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Addio a Francesco e Giacomo Fierloni, funerali il 24 aprile: il sindaco di Magione proclama il lutto cittadino Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook