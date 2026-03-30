A Gaza, i palestinesi si sono riuniti per commemorare il Giorno della Terra, un evento che si celebra ogni anno dal 1976. La giornata ricorda eventi storici legati alla terra e alle proprietà dei palestinesi, con manifestazioni e discorsi pubblici. La celebrazione si svolge in un contesto di tensione e conflitto nella regione, con testimonianze di perdita e difficoltà tra la popolazione locale.

Il popolo palestinese celebra il Land Day, Giorno della Terra ( Yom al-Ard ), come ogni anno dal 1976. Il 30 marzo di 50 anni fa sei palestinesi vennero uccisi dalle forze israeliane durante le proteste contro la confisca dei territori. La situazione oggi nella Striscia di Gaza continua a essere critica e gli sfollati hanno commemorato il Land Day circondati da cumuli di macerie. “Il Giorno della Terra ci sta molto a cuore perché questa è la nostra terra e rimarrà nostra. Siamo stati sfollati più volte ma ogni volta che gli israeliani causano distruzione, noi torniamo e cerchiamo di ricostruire le nostre vite da zero”, ha detto da Khan Younis Raja al-Aqqad. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, palestinesi commemorano il Giorno della Terra: “Abbiamo perso tutto, siamo condannati”

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