In tribunale si è conclusa la discussione su un caso di investimenti e processo penale che coinvolge un imprenditore. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere durante la requisitoria. La sentenza definitiva sarà pronunciata nelle prossime settimane. La vicenda riguarda accuse legate a comportamenti illeciti nel settore degli investimenti finanziari.

Dieci anni di reclusione aveva chiesto il pubblico ministero Fabio Pelosi, all’esito della requisitoria. E dieci anni è la condanna che il tribunale di Pisa ha inflitto ieri a Eugenio Tonelli, 69 anni, sanminiatese che è stato anche ex patron del Viareggio Calcio. Tonelli – da quanto abbiamo appreso – è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta di due società e per abusivismo finanziario, ed è invece stato assolto dalle accuse di truffa (reato prescritto), mancata tenuta delle scritture contabili (il fatto non costituisce reato) e autoriciclaggio (il fatto non sussiste). Tonelli era stato mandato a processo nel 2022 con un...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investimenti e processo. Imprenditore in tribunale. Condannato a dieci anni

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Processo keu, un filone dell'inchiesta approda al tribunale di Arezzo: imputato l'imprenditore Le RoseUn filone del processo per il caso “keu” verrà celebrato presso il tribunale di Arezzo.

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