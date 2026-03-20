Sparò e uccise per difendere l’amico nuovo processo per imprenditore

Un nuovo processo di secondo grado è stato aperto per l’imprenditore aeronautico Vincenzo La Gatta, coinvolto in un episodio avvenuto nel dicembre 2016 a Pomigliano d’Arco. In quella occasione, l’uomo sparò e uccise Giuseppe Di Marzo per difendere un amico. Dopo due condanne, a quasi dieci anni dai fatti, si riprende il procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo due condanne e a distanza di quasi 10 anni dai fatti, processo di secondo grado da rifare per l’industriale aeronautico Vincenzo La Gatta, che il 23 dicembre 2016, per difendere un amico, sparò uccidendo Giuseppe Di Marzo, a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. La Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza di condanna a 14 anni di carcere emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, il 4 ottobre 2023. In primo grado, sempre a Napoli, La Gatta venne condannato, il 28 gennaio 2021, dalla Corte di Assise di Napoli, a 10 anni di reclusione. L’ imprenditore, che con la sua azienda... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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