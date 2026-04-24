A Palermo il giudice ha condannato a 18 anni Francesco Bonura nel processo legato alla strage di via D’Amelio del 1992. Nel procedimento sono state emesse anche sette condanne che collegano il clan dell’Uditore all’attentato in cui perse la vita il giudice Borsellino. La sentenza fa luce sui legami tra organizzazioni mafiose e l’attacco che sconvolse l’Italia negli anni '90.

? Cosa sapere Il Gup Zampino condanna Francesco Bonura a 18 anni nel caso Borsellino a Palermo.. Le sette condanne collegano il clan dell'Uditore alla strage di via D'Amelio del 1992.. Il Gup Giuseppa Zampino ha inflitto 18 anni e due mesi di reclusione a Francesco Bonura, figura centrale del quartiere Uditore, nell’ambito di un processo che coinvolge sette condanne legate all’inchiesta della Dda di Caltanissetta su mafia e appalti e sulla strage Borsellino. Tra i vicoli storici di Palermo, dove le voci delle vecchie famiglie si intrecciano ai nomi dei mestieri di una volta, la sentenza emessa con il rito abbreviato scuote le fondamenta del quartiere Uditore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia all’Uditore: 18 anni per Bonura e 7 condanne nel caso Borsellino

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