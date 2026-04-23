Sette condanne per la mafia dell' Uditore | c' è anche l' anziano boss Franco Bonura

Sette persone sono state condannate in relazione a un processo sulla presenza della mafia nel quartiere Uditore di Palermo. Tra i condannati figura anche un anziano boss, noto come Franco Bonura, al centro di recenti indagini sulla strage Borsellino e sul dossier Mafia e appalti. Le sentenze includono alcune condanne pesanti, mentre una riguarda specificamente Bonura. L’inchiesta ha coinvolto anche aspetti legati alle attività criminali nel territorio palermitano.

Sette condanne, cinque pesanti e una riguarda il boss del quartiere Uditore di Palermo, quel Franco Bonura di cui recentemente si è tornato a parlare, nell’ultima inchiesta della Dda di Caltanissetta sulla strage Borsellino e sul dossier Mafia e appalti, che interessava molto il giudice ucciso in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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