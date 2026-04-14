Pm Caltanissetta indagine mafia-appalti concausa strage Borsellino

Le autorità giudiziarie della provincia di Caltanissetta stanno conducendo un’indagine che collega la mafia agli appalti pubblici, ipotizzando un legame con le stragi di Via D’Amelio e, in misura minore, di Capaci. Secondo le fonti, ci sarebbero elementi concreti e univoci che suggeriscono come la gestione di alcuni procedimenti legati agli appalti possa aver contribuito alle stragi. La procura sta approfondendo questa pista investigativa, senza ancora formulare accuse definitive.

"Abbiamo concreti, plurimi e univoci elementi per dire che la gestione del procedimento mafia-appalti sia stata una sicura concausa della strage di Via D'Amelio e forse in misura leggermente minore di quella di Capaci ". Lo ha detto alla commissione Antimafia il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pm Caltanissetta, indagine mafia-appalti concausa strage Borsellino Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,... Stragi ’92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del...