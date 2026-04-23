Marchi storici Armando De Nigris Maestro del Made in Italy 2026 | premio a Roma con Urso e Valditara

Armando De Nigris, presidente del Gruppo De Nigris e vicepresidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, ha ricevuto il premio “Maestro del Made in Italy 2026” durante una cerimonia a Roma. Presente alla premiazione anche il ministro dell’Università e della Ricerca e il ministro delle Imprese e del Made in Italy. De Nigris ricopre anche il ruolo di presidente del gruppo giovani dei Marchi Storici.

Armando De Nigris, presidente del Gruppo De Nigris, vicepresidente dell’ Associazione Marchi Storici d’Italia e presidente del gruppo giovani dei Marchi Storici, è stato insignito del riconoscimento di “Maestro del Made in Italy 2026”. La premiazione si è svolta a Roma, al Salone delle Colonne, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), alla presenza dei ministri Adolfo Urso e Giuseppe Valditara, insieme a rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo e della formazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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