Madrid Tirante abbatte Bautista | finisce l’era del veterano spagnolo

Il 24 aprile 2026, a Madrid, Thiago Tirante ha battuto Roberto Bautista in un match di tennis. La partita si è conclusa con la vittoria di Tirante, un risultato che ha portato alla fine dell’attività professionale dell’atleta spagnolo di 38 anni. Bautista, che aveva una lunga carriera nel circuito, ha così ufficialmente concluso la sua esperienza agonistica.

? Cosa sapere Thiago Tirante batte Roberto Bautista a Madrid il 24 aprile 2026.. La sconfitta segna la fine della carriera del veterano spagnolo di 38 anni.. Mercoledì 24 aprile 2026, sulla terra rossa della Manolo Santana, Thiago Agustín Tirante ha sancito la fine di un’era battendo Roberto Bautista in due set, un risultato che segna il capitolo conclusivo del percorso del veterano spagnolo al Mutua Madrid Open. L’ex numero 9 del ranking mondiale ha affrontato il match con una carica emotiva difficile da gestire, dichiarando alla sala stampa gremita di persone che l’emozione non svanisce nemmeno a 38 anni. Il legame con Madrid è profondo:...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Tirante abbatte Bautista: finisce l’era del veterano spagnolo Notizie correlate LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittimaMassarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia all’alba di stamani, 14 febbraio dove un giovane, nato nel 1999, ha perso la vita in un incidente...