Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato | ventenne muore nella trappola d’acqua Chi era la vittima

Un'auto ha travolto un muretto e si è ritrovata nel fossato, causando la morte di un ragazzo di vent’anni. La vettura, uscita di strada durante la notte a Massarosa, ha finito nel canale vicino alla strada principale. La vittima, un giovane nato nel 1999, stava percorrendo quella strada quando l’incidente si è verificato. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto salvare il ragazzo.

Massarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia all'alba di stamani, 14 febbraio dove un giovane, nato nel 1999, ha perso la vita in un incidente stradale nel territorio di Massarosa. La vittima è Duccio Sargentini: viveva a Bozzano, frazione del comune di Massarosa, con la madre. Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vita Cosa è accaduto. Secondo quanto ricostruito l'auto sarebbe andata a sbattere contro il muretto di un piccolo ponte finendo nel fosso sottostante colmo di acqua. Nella macchina c'erano anche due amici della vittima, fratello e sorella: lui è riuscito a trarre in salvo la sorella e ad allertare i soccorsi.