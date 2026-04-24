Madrid Tennis | sfida tra azzurri e top player sabato di fuoco

Sabato 25 aprile a Madrid si svolgeranno diverse partite di tennis con protagonisti giocatori italiani e top player internazionali. Cobboli, Darderi e Paolini scenderanno in campo nel torneo maschile, affrontando avversari di livello. Le partite degli azzurri si terranno prima degli incontri di Zverev e Sabalenka, che si disputeranno sul campo Manolo Santana. La giornata promette un intenso confronto tra atleti italiani e campioni mondiali.

? Cosa sapere Cobboli, Darderi e Paolini scendono in campo a Madrid sabato 25 aprile.. I match degli azzurri precedono le sfide di Zverev e Sabalenka sul campo Manolo Santana.. Sabato 25 aprile, mentre in Italia si celebra la Liberazione, il tennis internazionale si concentra su Madrid con una giornata di sfide che vede protagonisti Cobolli, Darderi e Paolini insieme a big come Zverev e Sabalenka. Il programma del torneo spagnolo prevede un sabato denso di appuntamenti, dove le teste di serie maschili della parte bassa del tabellone debutteranno affrontando avversari argentini. Luciano si misurerà contro Juan Manuel Cerundolo sul Campo 5, con l’inizio previsto per le ore 11.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Tennis: sfida tra azzurri e top player, sabato di fuoco Notizie correlate Leggi anche: Lunedì storico per il tennis italiano, quattro azzurri tra i top 20 Atp Tennis, sfida azzurra a Monaco: Olivetti sfida i top del doppioL’attenzione del circuito ATP si sposta verso la Germania per un appuntamento che vedrà coinvolto il talento italiano Albano Olivetti nel doppio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RECAP! Day 3: Paolini ok, Tsitsipas trema ma si salva dopo 2h40 di battaglia. Out Landaluce; Madrid Open 2026, Sinner sfida la Caja Magica: oggi 4 italiani in campo, dove vederli; Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Sinner-Bonzi: orario, precedenti e dove vederla in tv. WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida PaoliniPrimi match del tabellone principale del Mutua Madrid Open 2026: dieci incontri che non hanno coinvolto ovviamente le prime favorite ma che non hanno mancato di proporre nomi interessanti, per ragioni ... ubitennis.com ATP Madrid, i cinque primi turni da non perdere: Berrettini sfida Prizmic, Cinà torna un anno dopoBerrettini Madrid, Tennis - ATP | Matteo per respirare e salvare la top 100, prova di maturità per Pallino. Dimitrov vuole crederci ancora, la Spagna attende Jodar al varco ... ubitennis.com #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook