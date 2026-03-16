Lunedì storico per il tennis italiano quattro azzurri tra i top 20 Atp

Lunedì memorabile per il tennis italiano, con quattro giocatori in classifica tra i primi 20 del mondo. A Roma, questa novità rappresenta un record per il movimento nazionale, che vede protagonisti atleti di diverse età e background. La presenza di più rappresentanti italiani tra i migliori al mondo segna un momento importante per il tennis maschile nel paese.

ROMA - E' un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l'Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking ATP. Seguono Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli, che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic. Il record è reso possibile dall'ascesa alla 18esima piazza di Luciano Darderi, 14esimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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