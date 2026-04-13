Il circuito ATP si sposta in Germania, dove un giocatore italiano prenderà parte a un torneo di doppio maschile a Monaco. L’atleta in questione è Albano Olivetti, che affronterà alcuni tra i migliori specialisti del settore. La competizione si svolge sulla terra battuta e coinvolge diversi top player del doppio. Olivetti partecipa con l’obiettivo di ottenere risultati significativi in questa prova internazionale.

L’attenzione del circuito ATP si sposta verso la Germania per un appuntamento che vedrà coinvolto il talento italiano Albano Olivetti nel doppio maschile a Monaco. Il match, programmato per le ore 02:00 del 15 aprile 2026, metterà alla prova la coppia composta da Olivetti e Théo Arribage contro l’accoppiata formata da Francisco Cerúndolo e Alex Michelsen. L’impatto di Olivetti nel dei doppi internazionali. La partecipazione di Albano Olivetti al torneo di Monaco rappresenta un momento significativo per la rappresentanza azzurra nei tornei ATP. Confrontandosi con avversari come Francisco Cerúndolo e Alex Michelsen, il giocatore italiano si inserisce in un contesto di altissimo livello tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, sfida azzurra a Monaco: Olivetti sfida i top del doppio

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