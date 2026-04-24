Madrid oggi Sinner-Bonzi al secondo turno – Il match in diretta

Oggi, a Madrid, si disputa il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi nel secondo turno del torneo Masters 1000. L'incontro si svolge venerdì 24 aprile e rappresenta l'esordio in questa competizione per l'azzurro. La partita è visibile in diretta, con Sinner che torna in campo dopo aver superato il primo turno.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo per l'esordio a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Per l'azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto torneo di categoria consecutivo dopo i successi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Dove vedere Sinner-Bonzi? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. In mattinata, Lorenzo Musetti ha battuto il polacco Robert Hurkacz nel suo match del secondo turno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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