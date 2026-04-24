Madrid sfida tra generazioni | il giovane Jodar sfida De Minaur

Venerdì 24 aprile alle 20:00 si svolge al Masters 1000 di Madrid il match tra il giovane tennista con classifica numero 42 ATP e il più esperto giocatore De Minaur. Jodar arriva alla sfida dopo aver raggiunto la semifinale a Barcellona, mentre De Minaur affronta l'incontro con l’obiettivo di proseguire la sua corsa nel torneo. La partita rappresenta un confronto tra una nuova generazione e un atleta più consolidato.

? Cosa sapere Jodar sfida De Minaur al Masters 1000 di Madrid venerdì 24 aprile alle 20:00.. Il numero 42 ATP cerca la conferma dopo la semifinale disputata a Barcellona.. Il secondo turno del Masters 1000 di Madrid vede oggi, venerdì 24 aprile alle ore 20:00, lo scontro tra il giovane talento locale Rafael Jodar e l’ottavo testa di serie Alex De Minaur. Senza la presenza di Alcaraz, il pubblico spagnolo concentra le proprie speranze su Jodar, un atleta della classe 2006 che sta vivendo una crescita fulminea. Il ventenne ha recentemente raggiunto la posizione numero 42 nel ranking ATP, spinto dai risultati ottenuti la scorsa settimana a Barcellona dove è riuscito a raggiungere la semifinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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