A Madrid, durante una partita al terzo set, il tennista Trungelliti ha rivolto parole offensive al pubblico presente alla Caja Magica. Nel frattempo, il giovane Daniel Merida ha conquistato la vittoria al tie-break, qualificandosi per il secondo turno del torneo. L'episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre il match tra Trungelliti e Merida proseguiva fino al suo esito.

? Cosa sapere A Madrid Trungelliti insulta il pubblico alla Caja Magica durante il terzo set.. Il giovane Daniel Merida vince il match al tie-break e accede al secondo turno.. A Madrid, il veterano Marco Trungelliti ha interrotto il ritmo del match contro Daniel Merida dopo un acceso scontro verbale con i sostenitori presenti alla Caja Magica, in un terzo set che è stato segnato da una forte tensione emotiva. L’incontro, parte del Masters 1000 della capitale spagnola, ha protagonista un argentino di 36 anni, due mesi e 23 giorni, che ha scritto una pagina storica del tennis entrando nella top-100 del ranking ATP come il giocatore più anziano a riuscirci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, scontro acceso in campo: Trungelliti sfida il pubblico

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