Il ranking WTA aggiornato al 6 aprile 2026 vede Aryna Sabalenka ancora in testa, mantenendo la posizione di vertice. Jasmine Paolini si conferma all’ottavo posto, senza cambiamenti rispetto alla settimana precedente. La classifica presenta anche il miglioramento di un’atleta, che sale di alcune posizioni rispetto alla settimana precedente. Nessun altro movimento significativo si registra tra le prime posizioni del ranking femminile.

Aryna Sabalenka mantiene il comando assoluta del ranking WTA nel quadro aggiornato al 6 aprile 2026, mentre Jasmine Paolini difende la sua ottava posizione globale in una settimana di stabilità per le punte della classifica. L’assetto dei vertici mondiali non ha subito scossoni nonostante i recenti tornei di Bogotá e Charleston. In questi due eventi l’andamento è stato lineare, con i successi assegnati alle giocatrici che partivano come prime teste di serie. Il dato più eclatante riguarda la stabilità delle prime dieci posizioni, dove non si registra alcun movimento. Sabalenka domina con un distacco netto, accumulando 11025 punti, seguita da Elena Rybakina con 8108 e Coco Gauff con 7278. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabalenka domina il ranking WTA: Paolini 8ª, vola Starodubtseva

Ranking WTA (16 marzo 2026): Sabalenka vola, Rybakina scavalca Swiatek. Stabile PaoliniLunedì 16 marzo 20267 Jasmine Paolini 423244 Elisabetta Cocciaretto 1255143 Lucrezia Stefanini 540151 Nuria Brancaccio 493 152 Lucia Bronzetti 490200...

Ranking WTA (2 febbraio 2026): Aryna Sabalenka in vetta, Rybakina si avvicina. Paolini in top-10Lunedì di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile, completati gli Australian Open 2026.