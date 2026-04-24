Madrid Open | Musetti sfida Hurkacz Sinner debutta al Bernabeu

Al Madrid Open, Musetti si appresta a sfidare Hurkacz, mentre Sinner debutta sul nuovo campo del Santiago Bernabeu. Nel torneo spagnolo, Paolini ha vinto al suo primo match, e Alcaraz ha commentato i recenti cambiamenti strutturali del torneo.

? Cosa sapere Musetti affronta Hurkacz e Sinner esordisce sul nuovo campo del Santiago Bernabeu.. Il torneo spagnolo vede Paolini vincere al debutto e Alcaraz analizzare i cambiamenti strutturali.. Musetti sfida Hurkacz sull’Arantxa Sanchez durante il primo turno del Madrid Open, in una giornata che vede anche l’esordio di Sinner sul nuovo campo in terra battuta del Santiago Bernabeu. Il torneo spagnolo si apre con diverse dinamiche di rilievo per il tennis internazionale. Mentre Musetti, inserito tra i primi sei testa di serie, affronta il polacco Hurkacz — giocatore posizionato al 63° posto del ranking ma già due volte campione di un Masters 1000 — la scena si sposta anche verso la Caja Magica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Open: Musetti sfida Hurkacz, Sinner debutta al Bernabeu Notizie correlate Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczPossibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid. Madrid, Musetti contro il muro Hurkacz: sfida decisiva per il riscatto?? Cosa sapere Lorenzo Musetti affronta Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid venerdì 24 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Musetti-Hurkacz: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner e Musetti in campo oggi al Masters 1000 di Madrid. Dove vedere i match in tv. Diretta Madrid Open 2026 | Grant Cirstea streaming video tv: Lorenzo Musetti ha vinto! (oggi 24 aprile)Diretta Madrid Open 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti e secondo turno per Tyra Grant, oggi nel Masters 1000 spagnolo. ilsussidiario.net Musetti batte Hurkacz in due set all'Atp Madrid: è al terzo turnoDebutto per Lorenzo Musetti al Madrid Open: la sesta testa di serie del seeding affronta sull'Arantxa Sanchez il polacco Hubert Hurkacz, 63 del ranking mondiale ma due volte vincitore di un Masters 10 ... sport.sky.it SinnerTime Mutua Madrid Open 26 - facebook.com facebook SHOW AL BERNABÉU: SINNER BELLINGHAM VS NADAL COURTOIS In occasione di un evento promozionale allo Stadio Santiago Bernabéu, allestito per ospitare gli allenamenti del Mutua Madrid Open, sono stati protagonisti Jannik Sinner e Rafael x.com