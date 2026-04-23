Venerdì 24 aprile si svolge al secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid la partita tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz. La sfida tra i due tennisti vede Musetti impegnato in un match che potrebbe rappresentare un momento importante della sua stagione. La partita si svolge sulla terra battuta, con i giocatori pronti a confrontarsi in un match che avrà un ruolo chiave nel proseguimento del torneo.

?? Cosa sapere Lorenzo Musetti affronta Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid venerdì 24 aprile. Il testa a testa tra il numero 9 ATP e il polacco vale il riscatto stagionale. Venerdì 24 aprile, il numero 9 del ranking ATP Lorenzo Musetti scenderà in campo a Madrid per un secondo turno cruciale contro Hubert Hurkacz, dopo che il polacco ha dominato Jaime Faria con un netto 6-3, 6-3 in soli settantuno minuti. L'appuntamento sulla terra rossa della capitale spagnola mette di fr .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Musetti contro il muro Hurkacz: sfida decisiva per il riscatto

Notizie correlate

Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczPossibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid.

Leggi anche: L’Inter sbatte contro il muro della Fiorentina: Napoli-Milan super decisiva!

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; Musetti e Cobolli, allenamento insieme a Madrid; Musetti: Non ero lontano da Sinner e Alcaraz prima dell’infortunio. Ora dovrò affrontare momenti difficili; Sorteggiato il tabellone di Madrid: possibile semifinale Sinner-Musetti, occasione per Cobolli.

Madrid, Musetti favorito: Hurkacz trema, l'azzurro punta sul rossoL'ATP Masters 1000 di Madrid ospita una sfida di grande interesse per i trentaduesimi di finale. Sul campo in terra battuta si affronteranno il polacco Hubert Hurkacz e l'italiano Lorenzo Musetti. it.blastingnews.com

Musetti cerca il riscatto a Madrid contro l'ostico HurkaczLorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero nove del mondo debutterà sulla terra rossa spagnola venerdì 24 aprile contro un avversario impegnativo. it.blastingnews.com

Spagna, un tour della regione cinese di Macao senza lasciare Madrid x.com

Scopriamo la prossima avversaria di Tyra Grant a Madrid - facebook.com facebook