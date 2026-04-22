Madrid Sinner-Bonzi al secondo turno | orario precedenti e dove vedere il match

Jannik Sinner si appresta ad affrontare il suo primo match nel Masters 1000 di Madrid. Venerdì 24 aprile, il tennista italiano sfiderà nel secondo turno il francese Benjamin Bonzi. L'incontro si giocherà nella giornata di venerdì e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva e streaming, con orari e dettagli ancora da comunicare.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara all'esordio nel Masters 1000 di Madrid. Venerdì 24 aprile il fuoriclasse azzurro affronterà il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del torneo spagnolo. Per l'azzurro, sarà il numero 104 del ranking Atp il primo ostacolo verso la conquista del quinto Masters 1000 consecutivo dopo i successi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. L'orario del match tra Sinner e Bonzi, secondo turno del Masters 1000 di Madrid, non è stato ancora definito. I due si sono affrontati fin qui in tre occasioni e l'azzurro ha sempre avuto la meglio (l'ultimo confronto risale al primo turno dell'Atp di Rotterdam, nel 2023).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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