Madrid Musetti batte Hurkacz all’esordio con un’ottima prova | è terzo turno

Lorenzo Musetti ha iniziato il suo percorso nel Masters 1000 di Madrid con una vittoria in due set contro Robert Hurkacz, 6-4, 7-6. La partita si è conclusa in circa due ore e ha permesso all’italiano di accedere al terzo turno del torneo. Nel prossimo incontro, Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor. La competizione si svolge nella capitale spagnola, con i match che si tengono sui campi in cemento del torneo.

Madrid, 24 aprile 2026 – Parte benissimo l’avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, l’azzurro ha regolato in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6), staccando il pass per il terzo turno del torneo spagnolo, in cui se la vedrà contro l’olandese Tallon Griekspoor. Ottima partita per il toscano, bravo a mettere subito in discesa il primo set con un doppio break, contenendo poi il ritorno del polacco. Il match si decide quindi al tie-break, con Lorenzo bravo a contenere i turni di servizio dell’avversario. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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