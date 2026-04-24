Lorenzo Musetti batte Hurkacz a Madrid | debutto convincente e terzo turno conquistato

Al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria contro il polacco Hurkacz, arrivando così al terzo turno del torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole al tennista italiano, che ha mostrato una prestazione solida e convincente. Ora l’atleta si prepara a incontrare il next avversario, Griekspoor, nel prossimo turno.

Prestazione autorevole per Musetti al Masters 1000 di Madrid: superato Hurkacz, ora sfida a Griekspoor. Lorenzo Musetti parte forte a Madrid: Hurkacz battuto in due set. Buona la prima per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid Open. L’azzurro ha superato il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando l’accesso al terzo turno. Una vittoria importante non solo per il risultato, ma anche per le risposte arrivate dopo un avvio di stagione sulla terra battuta non particolarmente brillante. Il match: controllo nel primo set, carattere nel secondo. Musetti ha indirizzato subito la partita, imponendo il proprio ritmo nel primo set, chiuso 6-3 grazie a una gestione efficace degli scambi e maggiore continuità rispetto all’avversario.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lorenzo Musetti batte Hurkacz a Madrid: debutto convincente e terzo turno conquistato Notizie correlate Leggi anche: Musetti c’è: batte Hurkacz e va al terzo turno a Madrid. La vittoria e i segnali incoraggianti Madrid, per Musetti buona la prima: Hurkacz ko, l’azzurro vola al terzo turno(Adnkronos) – Parte benissimo l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Wawrinka e l'erede Musetti, il rovescio a una mano come progetto; ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti; Musetti affronta Hurkacz per riprendersi a Madrid: i precedenti; ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego. Musetti batte Hurkacz 6-4, 7-6: esordio vincente a Madrid per l'azzurro che accede al terzo turnoLorenzo Musetti scende in campo per il Masters 1000 di Madrid e dovrà provare a fare punti, per difendere la semifinale dell'anno scorso (400 punti). Poi ci saranno ... ilmessaggero.it Lorenzo Musetti parte alla grande: superato l’ostacolo HurkaczLorenzo Musetti parte con il piede giusto al Masters 1000 di Madrid: il tennista carrarese ha battuto in due set l’insidioso polacco Hubert Hurkacz con i parziali di 6-4, 7-6 in un’ora e cinquantadue ... sportal.it Sul campo Arantxa Sanchez un bellissimo Lorenzo Musetti ha la meglio sul polacco Hurkacz e avanza al secondo turno dell'ATP di Madrid. Una partita solida da parte del toscano che vince il primo set e, in rimonta, si prende anche il secondo set al tie break d - facebook.com facebook LORENZO MUSETTI vince un match di incalcolabile importanza, battendo al termine di un match molto tirato Hubert Hurkacz con lo score di 64 76, salvando 2 setpoint nel 2° set sul 5-6. Al prossimo turno per "Lore" Tallon Griekspoor, vincitore di entrambi i pre x.com