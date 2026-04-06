Montecarlo | Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turno

Al Rolex Montecarlo Masters 2026, Cristian Garin ha vinto il suo match di primo turno contro Matteo Arnaldi con un punteggio di 6-2 6-4, eliminando così il giocatore italiano dalla competizione. Il sorteggio ha deciso che Garin affronterà nel prossimo turno il tedesco Zverev. La partita si è conclusa con una vittoria netta di Garin, che ha dominato l’incontro senza perdere il controllo del punteggio.

Cristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4. Il tennista cileno accede così al secondo turno, dove affronterà Alexander Zverev. L’incontro, disputato sul Court Elizabeth-Ann de Massy, vedeva contrapposti due atleti in una fase complicata della carriera: il numero 109 del ranking mondiale contro il numero 107. Nonostante le posizioni simili in classifica suggerissero un match equilibrato, l’azzurro è capitolato rapidamente, confermando un periodo di profonda crisi. Il classe 2001, entrato nel torneo come lucky loser, arriva a questo appuntamento dopo mesi segnati da problemi fisici che gli hanno impedito di partecipare a diversi eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turno ATP Montecarlo, Arnaldi supera il primo turno delle qualificazioni. Fuori Maestrelli e PellegrinoAndrea Pellegrino, infine, è costretto al ritiro contro il numero 7 del seeding, il kazako Alexander Shevchenko, e deve alzare bandiera bianca dopo... Leggi anche: Montecarlo, svolti i sorteggi: Sinner al secondo turno con il francese Koumé Argomenti più discussi: Matteo Arnaldi ripescato come lucky loser, giocherà a Montecarlo. Domani contro Garin; ATP Montecarlo 2026: il tabellone principale aggiornato con qualificati e lucky loser. Masters 1000 Monte-Carlo, Arnaldi fuori al primo turno: vince Garin in due setDebutto amaro per l'azzurro, battuto 6-2, 6-4 dal cileno sulla terra rossa monegasca dopo un'ora e mezza di partita ... corrieredellosport.it ATP Montecarlo 2026, Matteo Arnaldi esce all’esordio nel main drawMatteo Arnaldi, dopo essere uscito nell'ultimo turno delle qualificazioni ed essere stato ripescato come lucky loser, viene eliminato all'esordio nel main ... oasport.it Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo x.com Ottimo esordio per Berrettini/Vavassori a Montecarlo...vittoria contro Norrie/Deminaur 6/4 4/6 10/5 facebook