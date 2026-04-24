Le analisi sui corpi di madre e figlia trovati a Campobasso hanno confermato la presenza di un'alta concentrazione di ricina. Le autorità hanno reso noto che i risultati delle analisi hanno evidenziato tracce significative di questa sostanza nei campioni prelevati. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli delle indagini o sulle circostanze che hanno portato a questa intossicazione. La notizia si aggiunge a quanto già emerso nelle prime fasi dell'inchiesta.

Lo scorso 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso, in Molise, morirono Sara Di Vita, di 50 anni, e sua figlia Antonella Di Ielsi, di 15. Inizialmente si pensava fosse un’intossicazione alimentare, ma poi la procura di Larino ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio premeditato, senza indagati. Nelle ultime settimane, in cui si è parlato molto del caso, è circolata con insistenza l’ipotesi che Di Vita e Di Ielsi fossero vittime di un’intossicazione da ricina, la sostanza mortale estratta dai semi del ricino, una pianta comune in molte zone del mondo. Ora il Centro antiveleni di Pavia, a cui erano state chieste analisi dalla procura, l’ha confermata ufficialmente in una relazione che definisce l’intossicazione «grave».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, la conferma: uccise dalla ricina. L’uomo invece è negativo

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