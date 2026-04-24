Una scoperta sul telefono di Alice potrebbe cambiare le carte in tavola in uno dei casi più inquietanti degli ultimi mesi. La comunicazione tra madre e figlia e alcuni messaggi trovati sullo smartphone stanno attirando l’attenzione degli inquirenti, che stanno analizzando ogni dettaglio per capire cosa sia accaduto. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali, ma la vicenda si arricchisce di un nuovo elemento che potrebbe essere decisivo.

Un nuovo elemento rischia di ribaltare completamente il quadro di uno dei casi più inquietanti degli ultimi mesi. Quella che inizialmente sembrava una tragedia familiare difficile da spiegare, avvenuta in un piccolo centro del Molise durante le festività natalizie, si arricchisce ora di un dettaglio cruciale. Gli investigatori, impegnati a ricostruire ogni istante di quanto accaduto, hanno puntato l’attenzione su un dispositivo che potrebbe contenere risposte decisive. Non si tratta di una prova qualunque, ma di una traccia digitale capace di raccontare molto più di quanto emerso finora. Il sequestro del telefono e le note sospette. Il 13 aprile la Procura di Larino ha disposto il sequestro dell’iPhone 12 Pro di Alice Di Vita, la 19enne figlia e sorella delle vittime.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Madre e figlia avvelenate, la scoperta sul telefono di Alice: cosa aveva scritto

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