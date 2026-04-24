Madonna di Portosalvo | concerto gratuito di Noemi a Siderno

Il prossimo 8 settembre si terrà a Siderno un concerto gratuito di Noemi, organizzato in occasione dei festeggiamenti civili dedicati alla Madonna di Portosalvo. L’evento si svolgerà nel centro della città e attirerà il pubblico locale e non solo, offrendo un momento musicale durante le celebrazioni religiose e civili della giornata. La cantante sarà sul palco per esibirsi davanti ai presenti in questa occasione speciale.

Noemi in concerto il prossimo 8 settembre a Siderno, in occasione dei festeggiamenti civili in onore della Madonna di Portosalvo. Il singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato ampio consenso di pubblico e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Siderno. La festa di Portosalvo 2026 si chiude con Noemi: gran finale l’8 settembreSarà il concerto di Noemi a chiudere ufficialmente i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno (Reggio Calabria). Festa della Madonna della Pace: cortei, spettacoli e concerto gratuito di Andrea Sannino.Festa della Madonna della Pace: cortei, spettacoli e concerto gratuito di Andrea Sannino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Siderno il concerto di Noemi chiude la festa della Madonna di Portosalvo · LaC News24; Melito, festeggiamenti civili in onore di Maria SS. di Porto Salvo: il calendario degli eventi; Siderno, Noemi in concerto l’8 settembre: tappa calabrese del tour; Siderno in festa per Maria SS. di Portosalvo: Luci, fede e celebrazioni. Celebrazioni per la Madonna di Pietraquaria, concerto della fanfara della polizia in CattedraleAvezzano. La Fanfara della Polizia di Stato si esibirà per le celebrazioni della Madonna di Pietraquaria ad Avezzano: concerto gratuito ... marsicalive.it La Fanfara della Polizia di Stato si esibirà per le celebrazioni della Madonna di Pietraquaria ad Avezzano: concerto gratuito in CattedraleContinua la tradizione di ospitare in città bande o fanfare ufficiali dei diversi Corpi, azionata qualche anno fa dall’Amministrazione comunale. Nel giorno di Maria di Pietraquaria, concerto ... terremarsicane.it Appuntamento domani nel Salone Parrocchiale San Francesco di Paola, venerdì nel Santuario della Madonna di Porto Salvo - facebook.com facebook