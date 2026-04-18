Siderno La festa di Portosalvo 2026 si chiude con Noemi | gran finale l’8 settembre

A Siderno, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo si concluderanno l’8 settembre con il concerto di Noemi. La cantante sarà protagonista del gran finale della festa civica, che ha visto diverse iniziative durante le giornate dedicate alla ricorrenza. La manifestazione si svolge ogni anno nella cittadina calabrese e rappresenta un momento di tradizione religiosa e culturale per la comunità locale.

Sarà il concerto di Noemi a chiudere ufficialmente i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno (Reggio Calabria). L’appuntamento è fissato per la seconda serata dell’8 settembre 2026, data che segnerà il gran finale della festa patronale e che promette di richiamare un pubblico numeroso. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della cantante romana, che ha inserito la data di Portosalvo nel calendario del suo nuovo tour, in continuità con il progetto discografico “Nostalgia”, pubblicato lo scorso anno. L’album ha segnato una nuova fase artistica per la cantautrice, includendo anche il brano...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Siderno. La festa di Portosalvo 2026 si chiude con Noemi: gran finale l’8 settembre Notizie correlate Leggi anche: Brignone e Goggia, gran finale Domani si chiude con il Gigante Matera, il gran finale: la Via della Croce tra i Sassi si chiude oggiMatera chiude oggi, domenica 12 aprile 2026, il ciclo di rappresentazioni teatrali Mater Sacra – la via della croce, un percorso sacro che ha... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Comune di Siderno, stabilizzati 16 ex tirocinanti d’inclusione sociale: firmati i contratti in sala consiliare; Siderno: gli studenti del liceo artistico all’open day dell’Accademia delle Belle Arti; Siderno in festa per Maria SS. di Portosalvo: Luci, fede e celebrazioni; Parte oggi a Siderno il clou della Festa di Portosalvo: la più grande fiera della provincia di Reggio Calabria. Noemi in concerto a Siderno per la festa di Maria SS. di Portosalvo | DATASarà il concerto di Noemi a concludere i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno. La notizia è stata già diffusa nei canali ufficiali della cantante romana, che hann ... strettoweb.com Il gruppo consiliare del Partito Democratico risponde a “Siderno 2030” e “La Nostra Missione”:... #scontropolitico #segnaletica #SIDERNO #viabilità facebook