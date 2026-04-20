Una celebre e venerata statua della Madonna sarà portata in piazza del Plebiscito per l' arrivo di Papa Leone
Una statua molto venerata della Madonna sarà portata in piazza del Plebiscito in occasione della visita di Papa Leone prevista per l’8 maggio. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’arcidiocesi, che ha annunciato il trasporto della statua in occasione del secondo centenario dell’incoronazione dell’Immacolata di Don Placido. La statua sarà esposta in piazza per l’intera giornata, in concomitanza con l’arrivo del Papa.
"A nome del cardinale arcivescovo, ho la gioia di comunicare che, celebrandosiquest’anno il secondo centenario dell’incoronazione dell’Immacolata di DonPlacido, in occasione della visita del Santo Padre l’8 maggio prossimo, sarà portata inpiazza del Plebiscito la venerata statua, dinanzi alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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