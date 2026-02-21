Madonna delle Grazie di Anderlecht 21 febbraio | una luce abbagliante avvolge la statua

Il 21 febbraio, una luce intensa ha illuminato la statua della Madonna delle Grazie a Anderlecht, portando sorpresa tra i fedeli presenti. La scena si è verificata durante una celebrazione religiosa, attirando l’attenzione di molti passanti che si sono fermati a osservare il fenomeno. La statua, situata all’interno di una chiesa storica, ha brillato come mai prima d’ora, lasciando chi ha assistito a quell’evento senza parole. La comunità locale si chiede cosa possa aver scatenato questa luce improvvisa.

© Lalucedimaria.it - Madonna delle Grazie di Anderlecht, 21 febbraio: una luce abbagliante avvolge la statua

Molti secoli fa, nella notte di Pentecoste, una luce abbagliante avvolse la statua della Madonna delle Grazie venerata a Anderlecht, in Belgio. Scheut è un distretto del comune belga di Anderlecht, in Belgio. Il distretto si trova a nord del comune, al confine con Sint-Jans-Molenbeek. A ovest si trova il quartiere di Scheutveld e leggermente a nord-ovest si trova lo Scheutbos. Menzionato per la prima volta agli inizi del XV secolo, Scheut è celebre per la battaglia che vide Luigi II di Fiandra sconfiggere i duchi di Brabante il??17 agosto 1356. Nel 1454, a Scheut fu fondata la Certosa di Nostra Signora delle Grazie. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it Leggi anche: 21 dicembre: la statua della Madonna del Pianto versa lacrime davanti a tutti 5 febbraio, Madonna delle Grazie di Este: i messaggi segreti nascosti nell’icona che parla al cuoreNella Basilica di Este, l’icona della Madonna delle Grazie rivela simboli e colori che nascondono messaggi profondi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Follina- Tradizionale Sagra della Madonna delle Grazie- Fino al 17 luglio; Alatri, Frana in via Madonna delle Grazie: strada chiusa; Matera, Conad Adriatico dona 10mila euro all’ospedale Madonna delle Grazie; Se anche la birra artigianale finanzia il nuovo oratorio. La Madonna delle Grazie di Piancastagnaio: una storia che ritornadi Pierluigi Piccini PIANCASTAGNAIO. C’è una chiesa a Piancastagnaio che non mi esce dalla testa. Non è grande, non è famosa, non ha nulla di monumentale. ilcittadinoonline.it Matera, visite ed esami di domenica per ridurre le liste di attesaL'iniziativa si è svolta all'ospedale Madonna delle Grazie e ha permesso di effettuare 70 prestazioni. Si replica il 22 febbraio ... rainews.it Quarto sabato della Madonna Grazie Don Luciano e ben venuto nella nostra comunità Don Albin - facebook.com facebook