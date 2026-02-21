Madonna delle Grazie di Anderlecht 21 febbraio | una luce abbagliante avvolge la statua
Il 21 febbraio, una luce intensa ha illuminato la statua della Madonna delle Grazie a Anderlecht, portando sorpresa tra i fedeli presenti. La scena si è verificata durante una celebrazione religiosa, attirando l’attenzione di molti passanti che si sono fermati a osservare il fenomeno. La statua, situata all’interno di una chiesa storica, ha brillato come mai prima d’ora, lasciando chi ha assistito a quell’evento senza parole. La comunità locale si chiede cosa possa aver scatenato questa luce improvvisa.
Molti secoli fa, nella notte di Pentecoste, una luce abbagliante avvolse la statua della Madonna delle Grazie venerata a Anderlecht, in Belgio. Scheut è un distretto del comune belga di Anderlecht, in Belgio. Il distretto si trova a nord del comune, al confine con Sint-Jans-Molenbeek. A ovest si trova il quartiere di Scheutveld e leggermente a nord-ovest si trova lo Scheutbos. Menzionato per la prima volta agli inizi del XV secolo, Scheut è celebre per la battaglia che vide Luigi II di Fiandra sconfiggere i duchi di Brabante il??17 agosto 1356. Nel 1454, a Scheut fu fondata la Certosa di Nostra Signora delle Grazie. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
