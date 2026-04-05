Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta Italia

Nella notte tra ieri e oggi, le forze dell’ordine sono intervenute nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina per un rave party non autorizzato. Circa 800 giovani provenienti da diverse parti d’Italia sono stati coinvolti nell’evento, che si è svolto sulle colline dell’alta Val di Cecina. La polizia ha avviato le operazioni di dispersione e verifiche in merito alla sicurezza e alla regolarità dell’evento.

MONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di Cecina, nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina. Almeno 800 giovani, arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero, si sono radunati nel cuore della notte dopo che un residente, intorno alle 23, aveva dato l’allarme notando una sospetta carovana di decine di veicoli diretta verso le turbine. Il tempestivo intervento di polizia e carabinieri, giunti in massa da tutta la provincia di Pisa, ha permesso di cinturare immediatamente l’intera zona, impedendo l’accesso ad altre centinaia di partecipanti che sono stati respinti e rimandati indietro durante tutta la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta Italia Rave party sulle colline toscane, l’allarme: “Festa festa con 800 giovani dall’Italia e dall’estero”Montecatini Valdicecina (Pisa), 5 aprile 2026 – Da ieri sera, sabato 4 aprile, è in corso un rave party nel parco eolico di Montecatini Valdicecina. Internet accelera a Montecatini Val di Cecina: completata la cablatura della banda ultra largaAnche i piccoli centri della provincia di Pisa dicono addio alla lentezza di internet. In 800 al rave party sulle colline toscaneMONTECATINI VAL DI CECINA: La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine intervenute da tutta la provincia ... toscanamedianews.it Rave party sulle colline nel Pisano con 800 giovaniE' in corso dalla notte scorsa un rave party sull colline dell'alta Val di Cecina, nel Pisano, in particolare nell'area del Parco eolico di Montecatini Val di Cecina: almeno 800 i giovani partecipanti ... ansa.it