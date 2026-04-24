Made in Italy premiato il manager cosentino Francesco Trebisonda

Un riconoscimento è stato assegnato a un manager italiano proveniente dalla provincia di Cosenza. Si tratta di un professionista che ricopre il ruolo di direttore commerciale Italia presso una grande società e fa anche parte del consiglio di amministrazione. Originario di un comune calabrese, ha ricevuto il premio per il suo lavoro nel settore. La cerimonia si è svolta di recente e ha coinvolto diverse personalità del mondo imprenditoriale.

Un importante riconoscimento all’eccellenza italiana è stato conferito a Francesco Trebisonda. Originario di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, Trebisonda è direttore commerciale Italia di Aon e membro del consiglio di amministrazione. Già Medaglia d’oro dall’associazione Brutium e insignito negli anni scorsi del Premio Eccellenze Manageriali del Sud e delle “Eccellenze Reali a Capri tra Cultura, Turismo, Spettacolo, Moda, Sport, Imprenditoria e Solidarietà”, è stato premiato a Roma per il suo contributo distintivo nel panorama professionale e per il valore apportato al sistema Paese. Premio all’eccellenza italiana. La cerimonia ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 si è svolta lo scorso 15 aprile.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Made in Italy, premiato il manager cosentino Francesco Trebisonda Notizie correlate Made in Italy 2026: il chirurgo brindisino Manca premiato per l'eccellenza sanitariaROMA - Ieri mattina, mercoledì 15 aprile, nella sala di rappresentanza della prefettura di Roma, Giuseppe Manca, direttore dell’Uoc di Chirurgia... Giacomo Ponti premiato a Roma: il presidente dell'azienda di Ghemme è "Maestro del Made in Italy"Giacomo Ponti, presidente dell'azienda di Ghemme Ponti Spa, ha ricevuto oggi a Roma il premio "Maestro del Made in Italy".