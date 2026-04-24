Made in Italy Cna | Ig no food grande opportunità per gli artigiani italiani

Mercoledì 22 aprile si è tenuto a Roma un evento organizzato da Cna, Confartigianato Imprese e la Camera di Commercio Italiana in Belgio. La discussione si è concentrata sul nuovo sistema di protezione per i prodotti non agroalimentari, con particolare attenzione alle opportunità che il settore del made in Italy può cogliere nel mercato dei beni non alimentari. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e degli enti promotori.

ROMA – Si è svolto mercoledì 22 aprile l’evento promosso congiuntamente da Cna, Confartigianato Imprese e la Camera di Commercio Italiana in Belgio dedicato al nuovo sistema di protezione per i prodotti non agroalimentari. L’evento, “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, è stato finalizzato a dare visibilità e discutere il nuovo Regolamento e la sua applicazione per le imprese italiane, favorire il confronto rispetto ai vari passi del processo di certificazione analizzando procedure, criticità e opportunità di tutela, nonché permettere alle imprese artigiane e industriali che stanno cercando di ottenere l’indicazione geografica di far sentire la propria voce in merito a vincoli ed opportunità.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Made in Italy, Cna: “Ig no food grande opportunità per gli artigiani italiani” Notizie correlate Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. Cna: “Il Made in Italy soffre i dazi, -3,7% l’export dei settori tradizionali verso gli Usa”ROMA – L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Made in Italy 2026: Valore Economico, Sociale, Etico. Torna l'appuntamento di CNA Federmoda; Scuola e Made in Italy, a Vinci interviene il ministro dell’Istruzione Valditara; Giornata Nazionale del Made in Italy: i presidenti nazionali di CNA e Confartigianato in visita al nuovo Polo artigiano di via Guelfa; MADE IN ITALY, CNA SALERNO RIBADISCE LA DIFESA ARTIGIANALE. Ad Oromare incontro sul Made in Italy. Romualdo Pettorino (CNA Orafi): l'artigianato orafo campano, una straordinaria realtà. L'America's Cup una grande vetrina planetaria(ASI) Si è svolta presso il Centro orafo Oromare di Marcianise la giornata nazionale del Made in Italy con un convegno dal titolo L'artigianato orafo campano tra tradizione e innovazione. L'iniziati ... agenziastampaitalia.it Costantini (Cna), artigiano del futuro è chi lavora meglio grazie a tecnologiaSiamo assolutamente convinti che il futuro del made in Italy risieda nella capacità dei nostri artigiani di 'abitare la tecnica' senza farsi sostituire da essa. (ANSA) ... ansa.it Dal locale, secondo le indagini, la quota più rilevante dei profitti della MaDe che, secondo le accuse, forniva i “pacchetti completi” agli ospiti vip - facebook.com facebook Oggi al @mimit_gov sono intervenuto all’evento ‘Artigianato, futuro del Made in Italy’, promosso da @confartigianato, @cnanazionale, Casartigiani e @SymbolaFondazio. L’ #artigianato italiano è da sempre sinonimo di #qualità riconosciuta in tutto il mondo. T x.com